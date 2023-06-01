WEST.の神山智洋が主演、Travis Japanの中村海人が共演する東海テレビ・フジテレビ系連続ドラマ『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』（2025年4月期）の続編としてLeminoで配信された『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』（全10話）が、7月4日から毎週土曜午後11時40分枠で地上波放送されることが決定した。【写真】敏腕シェフ・翔太（神山智洋）ら個性的なキャラクター味覚を失ったフレンチシェフと鋭敏な舌を持つ落ちこぼ