WEST．神山智洋（32）が主演する連続ドラマ「ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜」が、7月4日から東海テレビ・フジテレビ系（土曜午後11時40分、全10話予定）で放送されることが5日、分かった。昨年「Lemino」で配信され、視聴者の好評を受けて地上波放送が決定した。神山演じる天才フレンチシェフ・翔太と、Travis Japan中村海人（29）演じる、優れた味覚を持つ元僧侶・輝元という異色なコンビが織りなすグルメドラマ。25年4月期