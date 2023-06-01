「半沢直樹」シリーズや「下町ロケット」シリーズで知られる池井戸潤さんの最新作『ブティック』が発売されました。本作の刊行を記念したインタビューの第3弾をお届けします。発売直後から、「自分と（と主人公）を重ねてしまった」「職場の“あるある“がリアル過ぎる」と、読者からの共感の声が集まっています。なぜ池井戸作品は、働く人の心をここまで掴むことができるのか。そして、なぜ何度も読み返したくなってしまうのか。