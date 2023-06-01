2026年６月４日（日本時間５日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイで全体練習を実施。モンテレイのクラブ施設で全体トレーニングを終えたあと、囲み取材で“一番人気”は久保建英だった。この日が25歳の誕生日だったこともあり、多くのメディアがどっと押し寄せた。混雑した状況のなか、日本メディアに対応した久保は、その隣で待機する海外メディアの質問にも応じた。流暢なスペイン語で、だ