久留米競輪の開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）は3日目。勝負の準決勝を迎える。注目は11Rだ。九州トリオは阿部英―嘉永―山田で結束。阿部英が格上の2人を連れて前々に攻めれば、最後は嘉永―山田で抜け出す。阿部英も動きは上々で粘り込みが怖い。二次予選でワンツーを決めた菊池―鈴木の関東117期コンビも見逃せない。＜1＞鈴木玄人前回の落車で自転車もシューズも一新した。一緒に練習した菊池君とワン