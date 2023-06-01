NY株式5日（NY時間15:15）（日本時間04:15） ダウ平均50829.89（-732.04-1.42%） ナスダック25695.99（-1134.97-4.23%） CME日経平均先物64245（大証終比：-2425-3.76%） 欧州株式5日終値 英FT100 10368.05（+7.73+0.07%） 独DAX 24759.05（-185.90-0.75%） 仏CAC40 8218.24（-26.05-0.32%） 米国債利回り 2年債 4.164（+0.121） 10年債 4.542（+0.069） 30年債 5.005