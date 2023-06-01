ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１６０．２０円付近での推移となっている。きょうの為替市場は５月の米雇用統計を受けてドル高が強まっており、ドル円も一時１６０．３５円付近まで上昇した。途中に突如売りが出て１５９．７５円まで急速に下げたものの、直ぐに１６０円台に戻す展開も見られていた。介入かどうかは不明。 米雇用統計は非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が１７．２万人増と予想を大きく上回り、前回分も上方修正