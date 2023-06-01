ボートレース宮島のG1「開設72周年記念宮島チャンピオンカップ」は3日目を迎える。注目は11Rだ。強烈に伸びる艇は見当たらずスタート合戦にもならないか。山口はインから持つ足にはなっている。何度も勝ち上がってきた地元の1号艇。的確に踏み込んで逃げ切る。機力重視で対抗は上野。カドから積極果敢な立ち回り。マーク白井が差し場を逃さない。中嶋は1番差し追走へ。＜1＞山口剛伸びに全振りしてみたけど全然伸びない