◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第1日（2026年6月4日米カリフォルニア州リビエラCC＝6699ヤード、パー71）メジャー第2戦が開幕し、19年全英女子オープン以来のメジャー2勝目を狙う渋野日向子（27＝サントリー）が5バーディー、2ボギーの68で回り、首位と2打差の3位と好発進した。メジャー初優勝を目指す畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は69で回り、8位につけた。66をマークしたジェニファー・カップチョ