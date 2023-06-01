◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第1日（2026年6月4日米カリフォルニア州リビエラCC＝6699ヤード、パー71）メジャー第2戦が開幕し、メジャー初優勝を目指す畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は69で回り、8位につけた。66をマークしたジェニファー・カップチョ（29＝米国）が単独首位に立った。9年連続出場の畑岡は3打差の8位で初日を終えた。「大きなミスなく攻められた。凄く安定した一日だった」。フェ