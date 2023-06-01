疲労骨折判明3試合連続で欠場していた米大リーグ・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に関する最新情報が飛び込み、米ファンに衝撃が走っている。SNSには「詰んだ」「呪われてる」などの米ファンの悲鳴が続出した。米スポーツ専門局「ESPN」で野球レポーターを務めるホルヘ・カスティージョ氏が自身のXを更新。「ヤンキースは、アーロン・ジャッジが右側の第1肋骨の疲労骨折と診断されたことを発表した」と検査結果を伝えた