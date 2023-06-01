◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第２日（５日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）１３位から出たツアー２勝の片岡尚之（２８）＝ＡＣＮ＝が３バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算４アンダーで首位と１打差の２位に浮上した。４月に初出場した海外メジャー・マスターズで刺激を受けて着手した飛距離アップに成功。新・飛ばし屋が昨年の日本オープンに続く