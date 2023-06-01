歌手・あの（年齢非公表）が5日に放送されたフジテレビ「かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜」（後9・00）に出演。部屋が「ホコリの臭い」がする理由を明かした。番組では部屋の臭いに関する裏ワザを紹介した際、スタジオでMCの濱家隆一が「あのちゃんの部屋は別に臭いことはないでしょ?」と尋ねた。これに対し、あのは「臭いです!」と即答。予想外の潔い宣言にスタジオが爆笑に包まれる中、あのは「洋服とかぬいぐ