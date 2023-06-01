NASA＝アメリカ航空宇宙局は、国際宇宙ステーションに滞在中の宇宙飛行士に対して、緊急脱出の可能性に備えるよう、一時、命じました。NASAは5日朝、ISS＝国際宇宙ステーションに滞在しているアメリカ、フランス、ロシアの宇宙飛行士あわせて5人に対し、不測の事態に備えて、緊急脱出の準備をするよう命じました。ロイター通信などによりますと、ロシアが管理するISSの区画で数か月の間、軽微な空気漏れが発生。今週に入り、その量