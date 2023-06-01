【モンテレイ（メキシコ）４日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に挑む日本代表は４日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿２日目の練習を行った。ＭＦ久保建英はこの日、２５歳の誕生日を迎えた。１８歳の代表デビューから活躍し続け、代表の中心選手として２度目のＷ杯を迎える久保の現在地を後藤記者が「見た」。××××久保がＡ代表で初めて誕生日を迎えたのは１８歳にな