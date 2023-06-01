お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が5日に放送されたフジテレビ「かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜」（後9・00）に出演。所有している空気清浄機の台数を明かした。番組では部屋の臭いに関する裏ワザを紹介した際、スタジオで部屋の臭い対策についての話題となった。すると、山内は「空気清浄機、俺、今4台使ってる」と告白。この台数に出演者たちは「えぇー!?」「4台!?」と驚いた。また、相方・濱家