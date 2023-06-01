FC東京のMF東慶が、13年半在籍した愛着あるクラブのラストマッチに臨む。試合前日、最後の練習を終えると、深々とピッチに一礼。仲間には「最後に勝って大泣きしたい」とあいさつした。酸いも甘いも経験した10番が「主将も10番も背負わせてもらった。厳しい声も知っているし、そんな中でも応援してもらった。本当に感謝しかない」と、青赤ラストマッチとなるC大阪とのプレーオフラウンド第2戦で有終の美を飾る。