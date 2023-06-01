米国で左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術を受けたオリックス・宮城大弥投手（２４）が５日、大阪・舞洲の球団施設でリハビリを開始した。この日はゴムボールによる握力の維持など、術後の経過をチェック。最短で１年前後での競技復帰を目指すエースは、真っすぐに前だけを見据えた。「いいことや新しいことを考えて、自分の明るい未来を想像する。これしかないので。何事も前向きにやっていきたいです」。手術痕は痛々しく残