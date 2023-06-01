【モンテレイ（メキシコ）４日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に挑む日本代表は４日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿２日目の練習を行った。当初使用予定だったメキシコ１部リーグ、ティグレスの練習場のピッチが悪天候の影響で傷み、初日に続き、２日目の４日も練習場所を変更。宿舎から約２８キロ離れた同１部モンテレイのグラウンドに移動したが、Ｗ杯１次リーグで対戦するチュニジア代表が事前キ