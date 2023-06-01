タレントで俳優の小堺一機（70）が、4月からケガにより休演していたミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』について、6月5日から開幕した大阪公演で復帰を果たした。小堺は3月31日、自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院。それに伴い、チャーリーの祖父・ジョーじいちゃん役を務める同作の4月日生劇場公演および５月博多座公演を休演していた。【画像】大阪公演で復帰！舞台で元気な姿を見せた小堺