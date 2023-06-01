5日夜、名古屋市中区のビルで火事がありました。これまでけがをした人の情報はないということです。 消防によりますと5日、午後7時半すぎ中区新栄で「店舗から煙が出てベルが鳴っている」と119番通報が相次ぎました。 火事があったのは地下1階、地上4階建ての飲食店などが入る雑居ビルで、消防車など19台が駆けつけ火はおよそ6時間後にほぼ消し止められました。 警察によりますとこれまでけがをした人や逃げ遅れ