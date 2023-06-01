スペイン・バルセロナ近郊で5日、自動車メーカーのホンダの倉庫が燃える火事がありました。けが人はいないということです。地元当局によりますと5日午後、バルセロナ近郊の自動車関連の倉庫が燃えていると消防に通報がありました。地元メディアによると、この倉庫は自動車メーカーのホンダの物流センターで、屋根に取り付けられていたソーラーパネルから出火した疑いがあるということです。州政府などによると、火は倉庫の内部と屋