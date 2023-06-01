きょうの為替市場はドル高が強まる中、ポンドドルは１．３３４０ドル付近まで下げ幅を拡大。２００日線を下放れる展開が見られている。目先は５月にサポートされた１．３３ドルを維持できるか注目される。一方、ポンド円も２１３円台に下落し、２１日線に顔合わせしている。 英中銀の調査によると、英企業は今後１年間の平均値上げ率を昨年２月以来の高水準となる４％と見込んでおり、エネルギーコストの上昇を