NY株式5日（NY時間14:21）（日本時間03:21） ダウ平均51111.08（-450.85-0.87%） ナスダック25897.50（-933.46-3.48%） CME日経平均先物65015（大証終比：-1655-2.54%） 欧州株式5日終値 英FT100 10368.05（+7.73+0.07%） 独DAX 24759.05（-185.90-0.75%） 仏CAC40 8218.24（-26.05-0.32%） 米国債利回り 2年債 4.162（+0.119） 10年債 4.542（+0.069） 30年債 5.005