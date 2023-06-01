◇サッカー日本代表合宿2日目（2026年6月4日メキシコ・モンテレイ）左足甲に違和感のある日本代表MF遠藤は2日続けて全体練習に参加せず、ホテルで調整した。先月31日のアイスランド戦は前半限りで交代。山本技術委員長は「回復途中のリバウンドもある。それを調整している状況」と説明した。初日を別メニューで終えたDF瀬古はボール回しやパス練習に部分合流。強度の上がった8対8のミニゲームは回避した。