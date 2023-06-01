◇サッカー日本代表合宿2日目（2026年6月4日メキシコ・モンテレイ）日本代表MF鎌田は合流2日目で軽やかな身のこなしを見せた。先月27日に欧州カンファレンスリーグ（ECL）決勝を戦ったばかり。疲労が懸念材料だったが「僕は試合に出続けたいタイプ。試合がたくさんできることはやっぱり幸せなこと」と万全を強調した。前回カタール大会からキャリアを重ね、中盤を支える29歳。「今回が最後になるかもしれない。いい年齢だ