◇サッカー日本代表合宿2日目（2026年6月4日メキシコ・モンテレイ）日本代表MF中村は1次リーグ初戦のオランダ戦で世界的選手と対峙（たいじ）する可能性が高いが、必要以上に相手を研究しない方針を示した。左ウイングバックが主戦場。相手右サイドバックのDFドゥムフリスはインテル・ミラノの主力で今夏のRマドリード移籍が決定的。圧倒的なフィジカルを誇る難敵だが「有名な選手なので知ってるけど、あまり情報は入れな