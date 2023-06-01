奈良県明日香村の飛鳥宮跡国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関が、古代中央集権国家の成り立ちを示す遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」（奈良県）を世界文化遺産に登録するよう勧告した。7月19〜29日に韓国・釜山で開かれるユネスコ世界遺産委員会で正式に決まる見通し。登録されれば、国内の世界遺産は文化22、自然5の計27件となる。飛鳥・藤原は6世紀末から8世紀初頭までの宮殿跡や仏教寺院跡、墳墓など計19の遺跡で構成す