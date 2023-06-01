日本の古代国家誕生の歩みを示す宮殿跡や寺院跡、墳墓で構成される遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」（奈良県橿原市、桜井市、明日香村）が、国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録される見通しとなった。ユネスコの諮問機関「国際記念物遺跡会議」（イコモス）が「登録」を勧告したと、文化庁が６日発表した。７月１９日から韓国・釜山で開かれるユネスコ世界遺産委員会で正式に決定する見込み。登録されれば、