11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表が事前合宿地のメキシコ・モンテレイで2日連続で練習場の変更を強いられた。合宿2日目の4日はメキシコ1部モンテレイの施設で練習を実施。ピッチ不良により初日に続いて練習会場が変わり、場所、時間の決定が連日前夜になる異例の事態が続いている。5日（日本時間6日）は4日と同じ会場で練習することが決まったが、順応力が試される試練の準備期間となった。隣の芝が気になった。モン