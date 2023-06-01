「世界遺産」という言葉を耳にしたことはあると思いますが、いつ登録が始まり、どのような審査を経ているのか、などご存じでしょうか？文化庁などに取材しました。Q.「世界遺産」って何？A.1972年にユネスコ＝国連教育科学文化機関の総会で採択された「世界遺産条約」に基づいて選ばれた、人類共通の文化財や自然のことを指します。日本は1992年に条約を締結しました。世界遺産になるには「顕著な普遍的価値」を持つと認められる必