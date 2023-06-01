帝国データバンクの全国調査で、34.5％の企業が生成人工知能（AI）を業務で活用していることが分かった。従業員数別で見ると、千人超の企業は63.6％、5人以下は29.6％で人数が多いほど活用率が高かった。業務の効率化を感じていた一方、情報の正確性への懸念も見られた。AIを使いこなせるかどうかで、働き手の能力や成果の差が拡大しつつある状況も判明した。2022年11月に米オープンAIが「チャットGPT」を一般公開して3年以上