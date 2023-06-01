W杯と五輪に3度ずつ出場したDF吉田麻也（37＝米MLSギャラクシー）が4日夜にサポート選手としてサッカー日本代表に再合流した。5日から全体練習に参加する。5月に22年W杯カタール大会以来3年半ぶりに代表復帰。同31日の壮行試合アイスランド戦に前半14分まで出場し「“最高だよな、この仕事（日本代表）は”という感じです」と語っていた。W杯メンバーではなく、当初は1週間限定で活動に参加予定だったが、ピッチ内外での貢献度