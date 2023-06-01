台湾の蔡英文前総統がスレッズに投稿した画像（共同）【台北共同】台湾の蔡英文前総統が交流サイト（SNS）のスレッズで「YBSG」という言葉を使って話題になっている。日本語の「やばすぎ」の略語とされ、台湾メディアも5日「今年の流行語に」と伝えた。タロイモを使ったすしに関する投稿に対して、タロイモ好きとされる蔡氏が「YBSG」とコメント。蔡氏はその後、意味が分からず検索している人がいるかもしれないと投稿し、自身