「MIYASHITAPARK」で開催されるイベントのイメージ（三井不動産提供）日本時間12日に開幕するサッカーワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の期間中、東京都渋谷区の複合施設「MIYASHITAPARK」で応援イベントが開催される。施設全体をスタジアムに見立てて空間を演出し、パブリックビューイング（PV）も実施。優勝を目指す日本代表にエールを届ける。イベント期間は11〜28日。施設の外観にフィールドをイメージしたラッピ