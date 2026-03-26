「数年前に買ったサンダルをまだ履いている……」という人は、今年こそサンダルを新調して、夏コーデを今っぽくアップデートしてみて！【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】からは、旬のムードを取り入れたサンダルが登場しています。買い替えを考えている人は、ぜひチェックしてみて。 華奢ストラップできれい見え 【AMERICAN HOLIC】「チェーンヌーディサンダル」\2,494（税込・セ