【エルサレム＝福島利之】エルサレムで４日、性的少数者（ＬＧＢＴ）の権利擁護を訴える「プライド・マーチ」が開かれ、数千人が国会付近を行進した。イスラエルは中東諸国の中では、性的少数者の権利が比較的守られていることを誇るイベントで、行進は今年で２４回目を迎える。参加者たちは、虹色のマントを身にまとい、太鼓をたたきながら行進した。主催者のハダス・ブルメンダル代表は「この行進は単なる抗議でなく、私たち