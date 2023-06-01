NY株式5日（NY時間13:07）（日本時間02:07） ダウ平均51144.75（-417.18-0.81%） ナスダック26024.67（-806.29-3.01%） CME日経平均先物65255（大証終比：-1415-2.17%） 欧州株式5日終値 英FT100 10368.05（+7.73+0.07%） 独DAX 24759.05（-185.90-0.75%） 仏CAC40 8218.24（-26.05-0.32%） 米国債利回り 2年債 4.149（+0.106） 10年債 4.524（+0.052） 30年債 4.993