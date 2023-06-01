◇サッカー国際親善試合スウェーデン2―2ギリシャ（2026年6月4日）W杯北中米大会1次リーグF組第3戦で日本と対戦するスウェーデンは4日、同国のソルナでギリシャと親善試合を行い、開幕前最後の試合を2―2で引き分けた。欧州CL決勝を経て前日に合流したエースのFWヨケレス（アーセナル）は、低調だった前半から攻勢に転じた後半の8分、壁に当たってコースが変わったFKで同点弾をマーク。二枚看板のFWイサク（リバプール）と昨