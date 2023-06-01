5日夜、愛知県安城市の事業所で男性が刺されたと通報がありました。 警察が殺人未遂事件として捜査しています。 警察によりますと5日午後9時40分ごろ、安城市藤井町のイノアックコーポレーション桜井事業所で「従業員が刃物で刺された」と消防から警察に通報がありました。 40代ぐらいの男性が市内の病院に搬送され、その際、意識はあったということです。 外国人風の男が男性を刺したとみられ現