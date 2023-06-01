気象台は、6日午前2時14分に、暴風警報を奥尻町に発表しました。檜山地方では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■函館市●強風注意報■北斗市●強風注意報■松前町●強風注意報■福島町●強風注意報■知内町●強風注意報■木古内町●強風注意報■七飯町●強風注意報■鹿部町●強風注意報■森町●強風注意報■八雲町熊石●強風注意報■江差町●強風注意報■上ノ国町●強風注意報■厚沢部町●強風注意報■乙部