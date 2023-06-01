カナダの「モントリオール国際音楽コンクール」で日本人の若手バイオリニスト2人が1位と2位の快挙です。モントリオール国際音楽コンクールのバイオリン部門で4日、東京音楽大学に在籍し、現在アメリカ・ニューヨークの音楽学校に通う、竹内鴻史郎さん（21）が優勝しました。また、東京音楽大学4年生の渡辺紗蘭さん（21）が2位に輝きました。2002年に始まったこのコンクールは、その年によって「声楽」「バイオリン」「ピアノ」の部