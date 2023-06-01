ロシアのプーチン大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領が公開書簡で求めた首脳会談について、「会う理由はない」と拒否しました。ゼレンスキー大統領は4日、戦争終結に向け、プーチン大統領に首脳会談を求める公開書簡を発表しました。これについてプーチン氏は5日、サンクトペテルブルクで開かれた国際経済フォーラムの場で、ゼレンスキー氏とは「会う理由が見当たらない」「必要なのは会談ではなく、持続的な和平合意だ」と