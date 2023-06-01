◆第２４８回英オークス・Ｇ１（日本時間６月７日未明、英国・エプソム競馬場・芝２４１０メートル、稍重）英国伝統の牝馬クラシック競走は９頭立てで行われ、ディラン・マクモナグル騎手が騎乗した３番人気のサンダリングオン（牝３歳、愛国・ジョセフ・オブライエン厩舎、父フランケル）が、３馬身３／４差をつける圧勝でＧ１初勝利を飾った。勝ち時計は２分３９秒６４。道中は最後方で脚をため、馬なりのままポジションを上