警察車両の赤色灯愛知県警によると、5日夜、同県安城市藤井町東長先のイノアックコーポレーション桜井事業所で「従業員が刃物で刺された」と110番があった。40代くらいの男性が病院に搬送された。搬送時に意識はあったという。刺したのは男とみられ、現場から逃走。県警が殺人未遂容疑で行方を追っている。現場は、安城市役所から南に約6キロ。