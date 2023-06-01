日本に近づいてくる見込みである雨雲をともなった熱帯低気圧。週末は再び広い範囲で大雨となるおそれがあります。茨城県日立市にある神社。泉神社大塚 宮司「あちらの木、高さが15メートルほどの大木。これが台風の影響によって倒木した」各地に大雨や暴風をもたらした台風6号。こちらの神社では木が倒れ、鳥居や灯籠などが壊れる被害が出ました。泉神社大塚 宮司「非常に風が強いのと雨も長くて、今まで3度、倒木は