きょうの為替市場は米雇用統計が予想を上回る内容となったことで、ドル高の動きが強まっており、ユーロドルは１．１５ドル台前半まで下げ幅を広げている。きょうの下げで２１日線を下放れる展開が見られており、心理的節目となっている１．１５ドルを試しそうな気配となっている。一方、ドル円は上昇しているものの、ユーロ円は下落。米雇用統計発表の１８６円台から一気に１８４円台まで急落している。 来週は