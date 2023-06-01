NY株式5日（NY時間12:04）（日本時間01:04） ダウ平均51259.05（-302.88-0.59%） ナスダック26172.02（-658.94-2.46%） CME日経平均先物65485（大証終比：-1185-1.81%） 欧州株式5日GMT16:04 英FT100 10368.05（+7.73+0.07%） 独DAX 24759.05（-185.90-0.75%） 仏CAC40 8218.24（-26.05-0.32%） 米国債利回り 2年債 4.155（+0.112） 10年債 4.536（+0.063） 30年債 5.