◇インターリーグブルージェイズ7−2ブレーブス（2026年6月4日アトランタ）ブルージェイズの岡本は、メジャー屈指の左腕で既に8勝を挙げているセールらから内野安打2本を放ち、ここ3試合で2度目の複数安打をマークした。チームは連敗を4でストップ。メジャー最高勝率を誇るブレーブスとの3連戦の最後に一矢報い「勝ったことが良かった」とほっとした表情だった。5月に19打席連続無安打を経験するなど苦しんだが、6月に