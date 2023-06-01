ドジャースは、本拠地で5日（日本時間6日）から臨むエンゼルスとの3連戦の先発投手を発表し、佐々木が5日、山本が6日（同7日）に登板することが決まった。2試合とも日本時間午前11時10分開始。ともに中5日での登板に向けて調整し、佐々木は4勝目、山本は6勝目を目指す。